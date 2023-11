Arjan Hut nije Dichter fan Fryslân

Arjan Hut is de kommende jierren Dichter fan Fryslân en nimt dêrmei de pinne oer fan Sigrid Kingma. Oan de Ljouwerter de taak om syn Fryske poëzy út te struien oer ús provinsje. “As bern wie ik al oan it tekenjen mei wurden.”

Yn de Stedskas fan it Explore the North-festival is Hut tongersdei ta Dichter fan Fryslân slein. De kommende twa jier skriuwt er seis oant tsien gedichten, by foarkar yn it Frysk. Hut (47) wit noch net hoe’t er syn poëzy presintearje sil. It is dan ek foar neat dat it tema ‘twivel’ geregeld weromkomme sil yn syn wurk. “Ik tink dat twivelje in goede basis is. Sa joust dysels de romte om te feroarjen: weromkomme op watst earder tochtst”, seit Hut. “Boppedat sjochst twivel op sawol mikro- as makronivo. De wearde derfan wol ik yn gedichten jitte.”

De Dichter fan Fryslân is in inisjatyf fan de Provinsje Fryslân. It doel is om op dizze wize Fryske poëzy by de bewenners te bringen. Dat gebeurt oan de hân fan seis oant tsien gedichten it jier en ferskate optredens. By foarkar binne se ynspirearre op aktuele gebeurtenissen of opfallende mominten yn de provinsje.

Dichters fan Fryslân wiene oant no ta Eeltsje Hettinga (2017), Nyck de Vries (2019) en Sigrid Kingma (2021).

Boarne: Omrop Fryslân