Arjan Hut: De skurve wierheid

Op de foarside fan in nasjonale krante wurdt in bekende politikus oanhelle, dy’t seit dat er leaut yn konflikt as polityk model, yn stee fan konsensus. It liket my ek folle minder ynspannend om ûntefreden minsken nei de mûle te praten en lilke minsken op te naaien as mei-inoar ta in oplossing te polderjen. Op de man spylje, net op de bal, mei oanrin en de noppen foarút der fol yn!

Soks stiet yn grut kontrast mei de hâlding fan bygelyks in Tiny Mulder (1921-2010). Fan ’e wike kaam der in boek oer har út, skreaun troch Liza Prins. Bitterswiet: ûndersyk nei Tiny Mulder yn wurd en stim ha ik sa gau noch net lêzen, mar yn in artikel op de webside fan de Moanne stie in sitaat dat my opfoel: “Omt Mulder as fersetsfrou aktyf west hat yn de Twadde Wrâldoarloch, tinkt Prins dat Mulder derfoar keazen hat har taalgebrûk net al te polityk te meitsjen. Omt sy sjoen hat wat hurde en grutte politike wurden foar grutte kwealike gefolgen hawwe kinne.”

Tink om dyn taal, tink om dyn wurden. It is in warskôging dy’t net al te útwrydsk liket, mar wa docht it noch? De pinne is machtiger as it swurd, net om ’e nocht in siswize, en de tonge is wol like machtich. Wa’t mear ‘likes’ en ‘kliks’ ha wol, dy moat net te subtyl yn it praat wêze. Ja, sa hat Mulder har wurdkar (alteast, even in nuânse, neffens de ynterpretaasje fan Prins) wat oandwaanliks, wat nayfs. Of, sa’t we no op de ‘socials’ type soene, “Tiny Trut is in polityk korrekte doger dy’t de frije ekspresje ferneatigje wol!!!”

Nee, tink der mar om. Hâld in skalk each op wurden sadree’t de frijheid op in sigen stiet, skreau Mulder net om ‘e nocht yn har gedicht wurden. Dat gedicht makket diel út fan de Ljouwerter poëzijrûte, en leit dizze dagen grif ûnder in laach hjerstblêden. Silst altyd sjen, krekt no! Demonisearje, oerdriuwe, de saak opblaze, op de man spylje, by de lilke boarger op ’e skurte krûpe… Ik soe sizze, hâld ek in skalk each op wurden yn ferkiezingstiid, of eins, hâld de taal altyd mar yn ’e gaten.

Miskien dat Mulder net allinne sa krekt yn har wurdkar wie om’t se de gefolgen fan it konfliktmodel meimakke hat, mar ek om’t se in dichter wie. Elke nuânse docht der foar in dichter ta, der wurdt tocht en skood en boud en wer ôfbrutsen en nochris besocht. Oant alle letters en klanken en assosjaasjes einlings gearwurkje yn eat dat mar troch in hantsjefol minsken wurdearre wurdt.

Yn har gedicht moed (út de bondel Fiadukt út 1963) beskriuwt Mulder it wurk fan de trochsneed poëet as it foarmjen fan diggels út pún en grús. Men kin mei wurden de minsken útinoar driuwe – mar kin men mei taal de boel ek wer byinoar bringe?