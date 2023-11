Anne Dykstra: Tútsje

Kollum

Unfoech praat (54)

Tútsje is famylje fan it Nederlânske tuiten. Joast Halbertsma sei in dikke oardel iuw lyn al dat tútsje eins betsjutte fan ‘de lippen vooruit steken als een tuyte’. In bytsje spits nei foaren ta dus. Soksoarte fan tútsjes bedarje meast op in wang of op in sear plakje fan in bern. Ek wol op ’e lippen fan in oar fansels, mar dan binne it gjin tuten dêr’t men no daliks by oan hertstocht tinkt of dêr’t in mûlfol flibe by útwiksele wurdt.

In wurd dat mei tútsje te krijen hat is toet. De earste betsjutting yn it WFT is ‘gespitste mond’. Toet kin neffens it WFT ek gewoan mûle wêze: ‘De toet stiet him net stil’. Faaks út de betsjutting mûle wei, hat him de betsjutting gesicht, antlit ûntwikkele. As der tagedienens of ferealens mei anneks is, slacht toet eins altyd op bern en froulju. Toet kriget dan de betsjutting leave of skat. By Gysbert Japiks (1603-1666) fine we dat al yn ’e wurden tuwt, tuwtke en tuwtelke. Ik wit net oft men dêr hjoed-de-dei ek noch mei skoare kin. Ik soe sizze, besykje it ris út by jo eigen toetelke.

It WFT hat it tiidwurd toetelje, ‘liefkozend bezig zijn’, mei as iennige foarbyld ‘Di Tortel duw toetelt en tortelt’, út 1825. Foar de etymology wurdt ferwiisd nei it Fryske toetel, dat nammers yn it WFT as tutel en tûtel opnommen is. Foar de etymology wurdt ferwiisd nei toet.

Jierren lyn krige ik in Frysktalige feilichfrijefolder foar homoseksuelen ûnder eagen. Foar in provinsjale rjocht-op-en-del-heteroseksueel as ik, waarden dêr fragen yn steld dêr’t ik wol oan hie: ‘krigest aids allinnich fan (kont-)neuken? Of ek fan ôfsûgjen? En hoe sit it mei tongetútsjen?’ Wat dat lêste oanbelanget stelt de folder ús gerêst. Om fia tongetuten in aidsbesmetting op te rinnen is it nedich om santjin ammerfollen fan inoars flibe binnen te krijen. Sjoch je se stean, dy santjin amerfollen flibe? Mar net oan tinke as der ris ien de tonge by jo yn ’e mûle wrot. En ek net as je in eroatyske sêne lêze, oars koene je it boek der wol ris ûnder koarje. Dat soe bygelyks Riemersma syn Hite simmer wêze kinne: ‘de tongen skoden yn inoars mûle hinne en wer en diene dêrmei de bewegingen fan it manlik lid nei en rôpen ta dy beweging op’.

De tonge as kul, nijsgjirrich idee, al is ’t mar goed dat de tonge net spontaan omheech komt, want oars rûn der gauris ien mei de mûle in ein iepen.

Takomme wike woansdei wer fierder.