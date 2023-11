Anne Dykstra: Oanlizze

Kollum

Unfoech praat (56)

As de mûlen tútsje, snuve de noazen. Jo fiele him al oankommen: elkoar besnuve kin ek betsjutte fan elkoar tútsje. Tútsjen komt jin ornaris neat fan oer, mar wa’t in bitelich faam treft, moat dochs wat útsjen, want sa’nt lit neffens it Friesch Woordenboek ‘bij het kussen haar tanden voelen’. Dat, tink der by it mûlepassen efkes om, ear’t men it wit hat sa’n mûlebiter jin te pakken. Mûlebiter, iroanysk foar frijer (WFT), komt út de tiid dat it frijen him noch ta de snein beheinde (Piter Jelles Troelstra 1882). Dat de eigen mûle jin ek raar ferrifelje kin, blykt út in sitaat fan T. Halbertsma (1825): ‘Do lûkst de mûle der lang al nei’, troch it WFT taljochte as: ‘het ronden der lippen om tot kussen over te kunnen gaan’.

Yn Joast Halbertsma syn oantekeningen stiet it tiidwurd oanlizze, dat er ûndûbelsinnich omskriuwt as ‘kussen als twee verliefden doen, met wederkerig tongkittelen’. It Friesch Woordenboek hat oanlizze fan Halbertsma oernaam, mar de omskriuwing dy’t der by jûn wurdt is justjes keiner: ‘elkaar omhelzen om te kussen, van een vrijend paar’.

Takomme woansdei wer fierder.