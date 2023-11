Anne Dykstra: In kream sûnder bern

Kollum

Unfoech praat (52)

De etymology fan kream is ûnwis. De oarspronklike betsjutting soe tintseil, gordyn wêze kinne ha. Dêrút wei binne dan de betsjuttingen ôfsletten romte dêr’t guod te keap oanbean wurdt en ôfsletten romte dêr’t in frou har bern kriget ûntstien. It WFT jout in hiele rige útdrukkingen mei kream. Yn ’e kream komme/reitsje, befalle; yn ’e kream moatte, swier wêze; yn ’e kream wêze, befalle, yn it kreambêd wêze; in kream lizze, befalle; de kream útlizze, yn it kreambêd lizze oant je der nei de befalling wer boppe-op binne. De befalling en alle drokte derom hinne wurdt wol oantsjut mei kream(m)eraasje of kream(m)erij. De kreamfrou hat dêr fansels it measte mei te krijen, mar gâns kreamhearen hawwe it der op har manier ek goed dreech mei. Raar, trouwens, dat ferskil tusken it ienfâldige kreamfrou en it deftige kreamhear.

Dat it net samar wat is, sa’n kream, dat kinne we sjen oan de útdrukking in kream wêze, ferdomd lestich wêze of argewaasje jaan. De fertwivele útrop dêr ha je de kream al, betsjut fan ‘dêr ha je it gedonder al’ en in kream sûnder bern is in bryk ûngemakje of in nuver gefal.