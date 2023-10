Zzzzz (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Zzzzz

De hûn snoarket, de eagen slûch,

de poaten smoarch, it hier wat rûch,

op de âld tekken by de achterdoar.

Bûten sjonge iere fûgels al yn ’t koar.

Oergeunstich bin ik op dy hierbal,

dat rekket fansels kant noch wâl.

Ik moat my eine, om’t it hea moat fan ’t lân.

Dy hûn snoarket, dat hierrich stik ûnferstân.

As ik by it jûnsrea wer op hûs oan gean,

lit ik myn fyts by de âld parrebeam stean.

Hark, immen snoarket dêrjinter by de muorre.

De hûn, dêr leit er langút yn ’t skaad fan ’e skuorre.

De lea bejout my, ik wurd ek wat slûch,

dêr lizze wy dan, smoarch, it hier wat rûch.

By it lêste ljocht snoarkje ik wier sa hurd

dat de hûn fersteurd tinkt, ik bin fuort.

Sander Hoekstra

