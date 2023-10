Ynskriuwe foar twadde edysje Burgumer Doarpskwis 2023

De ynskriuwing foar de Burgumer Doarpskwis 2023 is begûn. It wurdt de twadde edysje fan de kwis. De organisaasjeploech is oanstutsen troch it entûsjasme fan de dielnimmers oan de earste edysje.

It sukses fan dy edysje is ek ta te skriuwen oan de stipe fan benammen lokale sponsoaren en in stikmannich fûnsen. Foar de twadde edysje binne besteande en nije sponsoaren mear as winske.

Twadde edysje op freed 29 desimber 2023

It kwisboek is fan 17.00 oere ôf by de Pleats yn Burgum op te heljen. Dêrnei geane de ploegen nei in eigen plak om de fragen en antwurden út te wurkjen. Om 23.00 oere moatte de antwurden by de Pleats ynlevere wêze.

Utslaggejûn op sneon 13 jannewaris 2024

Wurdt de winner fan 2022 ûnttroane en moat de ploech de wikselbokaal wer ynleverje? Dúdlik is al dat se noch mear konkurrinsje krije as by de earste edysje.

Earste edysje waard mei entûsjasme ûntfongen

By in omgong troch de organisaasje by de ferskillende ploegen lâns wie te sjen hoe optein, mar ek ferwoeden oft in protte dielnimmers wiene. De ploegen wiene net allinnich kwa gearstalling tige ferskillend, mar ek kwa tal dielnimmers. De grutste ploech hie 26 dielnimmers, de lytste mar twa. Ploech Saberiosia wist de earste priis te heljen en krige dêrmei de wikselbokaal.

Enkête

Om in goed byld te krijen, waard in enkête holden. Dat barde op de útslaggejûn, mar de fragelist koe ek letter ynfolle wurde. Dat joech in goed byld fan de winsken fan de dielnimmers. Dúdlik waard oanjûn dat der in twadde edysje komme moat.

Oanmelde kin no

Minsken en ploegen dy’t har oanmelde wolle, kinne dat dwaan op de webside fan de Burgumer Doarpskwis (www.burgumerdoarpskwis.nl). Dêr is ek mear ynformaasje te finen.