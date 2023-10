Yn Byt! komme al fiskjend ferhalen nei boppen

Op moandei 30 oktober begjint om 17.15 oere by Omrop Fryslân TV it twadde seizoen fan Byt! Tamme Smit giet mei ferskillende Friezen nei plakken dy’t in soad foar syn gasten betsjutte. Hy goait dêr in angeltsje út en de ferhalen komme al fiskjend boppe wetter.

De presintator reizget fan It Hearrenfean en Aldehaske nei Noardburgum. Op foar de gasten belangrike plakken wit er bysûndere ferhalen op te djipjen. Yn de earste ôflevering is Tamme Smit op besite by Sjoerd den Daas, korrespondint foar it NOS-sjoernaal. Hy fertelt oer it It Hearrenfean fan syn jeugd, wylst se frikandellen op de Oude Koemarkt ite en byt hawwe yn Aldehaske.

Hoe bedarret in jonge út It Hearrenfean yn Sina? It docht bliken dat er syn earste Sineeske wurdsjes al yn in snackbar op It Hearrenfean learde: “Der kaam destiids in Sineeske eigener yn snackbar Hennie Ris en ik besocht dan wolris yn it Sinees in praatsje te hâlden oer in frikandel.”

Yn de útstjoeringen fan Byt! komt in ûnbekende kant fan de gasten oan it ljocht. De sjoggers komme sa mear oer harren libben te witten. Elkenien hat in unyk ferhaal. Nei Sjoerd den Daas smyt de presintator Tamme Smit ûnder oaren mei Willem de Vries, Femke Kok, Jillert Anema, Femke Wiersma, Habtamu de Hoop, Meindert Talma en Klaas Jansma in angeltsje út.

Byt! is fan 30 oktober ôf te sjen by Omrop Fryslân, alle wiken op moandei om 17.15 oere en dêrnei alle oeren wer.