Wintertiid nei moannefertsjustering

Fannacht is it al wer safier: de ein fan de simmertiid; de klok moat in oere tebek; offisjeel om trije oere.

Meidat tiidrekkening in protte te krijen hat mei de moanne – de moannen binne ommers op syn syklus basearre – is it wol aardich te melden dat dy krekt jûn fan him sprekke lit. It wurdt folle moanne en tusken 21.35 en 22.52 oere is der in parsjele moannefertsjustering te sjen; as it waar wat meidije wol, fansels. It maksimum is om 22.14 oere, dan falt likernôch 12 % fan de middelline fan de moanne yn it skaad fan de ierde. Lofts njonken de moanne stiet Jupiter.