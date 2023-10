Waarpraatsje: Wer oar waar

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht wie it tiisdei in strieljende hjerstdei, mar it bliuwt by in útstrûper. Woansdei feroaret it waar alwer.

Tiisdeitenacht is it, nei alle gedachten, noch wol helder. De eastewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad of 4.

Woansdei skynt de sinne sa út en troch, mar geandewei rekket de loft berûn. By in matige eastewyn en by de kust lâns en boppe de Iselmar in frij krêftige oant krêftige eastewyn, wurdt it net folle waarmer as 11 graden.

Fan tongersdei ôf giet it waar hiel bot hinne en wer.

Jan Brinksma