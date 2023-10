Waarpraatsje: Tongersdei rein

DE JOUWER – Nei in kâld begjin fan woansdei waard it yn ‘e middei mylder. Tongersdei reint it sa út en troch.

Woansdeitenacht set it al op in reinen. De sudewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 8 graden.

Tongersdei reint is noch sa út en troch. De wyn komt it it suden oant súdeasten en is matich, mar by de kust lâns stiet mear wyn. De temperatuer is ûnwis. De ferskillen binne tongersdei yn Nederlân hiel grut. Yn Fryslân sil it, nei alle gedachten, tusken 10 en 14 graden wurde.

Freed liket in strieminne dei te wurden.

Jan Brinksma