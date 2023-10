Waarpraatsje: Tiisdei wiet

DE JOUWER – Nei in pear rêstige dagen krije wy in wat hjerstige tiisdei.

Moandeitenacht bliuwt it drûch. De matige wyn komt út it súdeasten, mar rommet letter nei it súdwesten. It wurdt net kâlder as 15 graden.

Tiisdei falle der bynammen yn ‘e middei buien. De weste-, letter noardwestewyn is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It wurdt 17 graden.

Fan woansdei ôf knapt it waar wer op.

Jan Brinksma