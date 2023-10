Waarpraatsje: Tiisdei rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – Nei in hiel lange mylde rite wie it yn it wykein en moandei in hiel stik kâlder. Dat bliuwt dizze wike net sa, mar de temperatuer giet wol bot hinne en wer.

Moandeitenacht kin it dampich wurde en by hast gjin wyn leit de temperatuer tusken 3 en 7 graden.

Tiisdei is it earst dampich, mar letter soe de sinne der goed by komme moatte. Hoe let oft dat barre sil is yn dizze tiid fan it jier min te sizzen. Der is earst net in soad wyn, mar letter stiet der in matige eastewyn. It wurdt 12 graden.

Fan woansdei ôf wurdt it wer mylder en ek ritich.

Jan Brinksma