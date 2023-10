Waarpraatsje: Strieminne freed

DE JOUWER – Nei in hiel suterige tongersdei krije wy ek noch in stieminne freed.

Tongersdeitenacht kin der noch in bui falle. De eastewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 7 graden.

Freed wurdt in hiel wiete dei en it sil ek rûzich wêze. De wyn komt út it easten en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd en by de noardlike kust lâns stoarmich mei kâns op swiere wynpûsten. De temperatuer is wer ûnwis, mar it sil yn Fryslân, nei alle gedachten, in graad of 10 wurde,

Yn it wykein bliuwt it ritich.

Jan Brinksma