Waarpraatsje: Skier wykein

DE JOUWER – It bleau freed yn Fryslân lang drûch en yn it noardlike part it langst. It wykein sjocht der skier út en it bliuwt ek net drûch.

Sneon falle der buien, by de kust lâns miskien wol mei tonger. De sinne ferskûlet him hast de hiele dei. De sudewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 12 graden.

It waar fan snein is hast gelyk oan dat fan sneon. It bliuwt ek dan net drûch en de matige wyn komt út it súdwesten. It wurdt in graad of 13.

Moandei feroaret der hast neat. By in swakke oant matige sudewyn sil it 13 graden wurde. It kin sa út en troch wat wiet wêze en de sinne lit him, nei alle gedachten, wer net sjen.

Jan Brinksma