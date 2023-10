Waarpraatsje: Rûge freed

DE JOUWER – It bleau tongersdei op in soad plakken de hiele dei skier, mar yn it noardlik part fan Fryslân kaam de sinne der op guon plakken wol by. Freed wurdt in dei mei hiel wat wyn.

Tongersdeitenacht reint is sa út en troch. De súdwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar boazet de wyn oan en wurdt frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Freed wurdt in dei mei sa út en troch rein. De wyn komt út it súdwesten en wurdt matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd en by de noardlike kust lâns stiet miskien efkes in stoarmige wyn. Boppedat is der oeral kâns op swiere wynpûsten. It wurdt krapoan 20 graden,

Yn it wykein wurdt it kâlder.

Jan Brinksma