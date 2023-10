Waarpraatsje: Rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – It wie tongersdei foar it grutste part in skiere dei mei sa út en troch wat storein. Freed feroaret der net in soad.

Tongersdeitenacht is de loft berûn en der soe sa út en troch wat (sto)rein falle kinne. De súdwestewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 14 graden.

Freed sil it wer in skiere dei wurde mei sa út en troch wat (sto)rein. De wyn komt út it súdwesten oant westen en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It sil net folle waarmer wurde as 17 graden.

Yn it wykein wurdt it wol waarmer.

Jan Brinksma