Waarpraatsje: Oar waar

DE JOUWER – Nei in lange rite mei te waarm waar foar de tiid fan it jier, krije wy no oar en ek stadichoan kâlder waar.

Tiisdeitenacht bliuwt it drûch en de súdwestewyn is matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. Mei 15 graden is it noch hieltyd myld.

Woansdei is der earst miskien noch wat sinne, mar letter rekket de loft berûn en kin it sa út en troch reine. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet mear wyn. It wurdt in graad of 18.

Tongersdei, freed en sneon sjogge der ritich út.

Jan Brinksma