Waarpraatsje: Oanhâldend skier

DE JOUWER – It is de lêste dagen oan ‘e skiere kant en dat bliuwt it foarearst ek.

Moandeitenacht kin it op guon plakken dampich wurde. Der is hast gjin wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige sudewyn. It wurdt 13 graden.

Tiisdei sil it, nei alle gedachten, earst noch dampich wêze. Dêrnei bliuwt de loft berûn. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. Mei 19 graden is it fiersten te myld foar de tiid fan it jier.

Fan woansdei ôf nimt de kâns op reinwetter flink ta.

Jan Brinksma