Waarpraatsje: meast drûch, net waarm

Jûn klearret it wol op, mar lykwols kin der jûn en fannacht noch wolris in bui oerkomme, miskien ek wol mei tonger. De wyn út it westen is matich, op ’e Iselmar stevich op it Waad hurd.

Moarn krije we in drûge dei mei sa no en dan sinne. De wyn komt út it súdwesten oant westen, meast matich, op ’e Iselmar en it Waad hurder. It wurdt net botte waarm, sa’n santjin graden.

Waarnimmer