Waarpraatsje: Kreaze tongersdei

DE JOUWER – Wy hawwe dizze wike te krijen mei in pear ritige dagen, mar striemin wurdt it net.

Woansdeitenacht soe it sa út en troch wat reine kinne. De wyn komt út it noardwesten en is matich, mar letter yn de nacht jout de wyn him del.

Tongersdei liket it yn Fryslân drûch te bliuwen en wy sjogge de sinne sa út en troch. Der stiet de hiele dei hast gjin wyn en it wurdt 15 graden.

Freed sil it reine.

Jan Brinksma