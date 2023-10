Waarpraatsje: Kreas wykein

DE JOUWER – It wie freed skier waar mei sa út en troch wat reinwetter, mar in wiete boel waard it net. It wykein sjocht der kreas út en it bliuwt, sa goed as, drûch.

Sneon is it earst skier, mar letter soene wy de sinne dochs sjen moatte. De westewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 18 graden.

Snein wikselje in berûne lof en wat sinne inoar ôf. By in swakke eastewyn wurdt it 17 graden.

Moandei liket wer in skiere dei te wurden. De matige wyn komt dan út it westen en mei krapoan 20 graden wurdt it wat waarmer as yn it wykein.

Jan Brinksma