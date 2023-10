Waarpraatsje: In hiel stik kâlder

DE JOUWER – Nei in tige mylde, wiete en letter ek rûge freed, krije wy no kâlder waar.

Sneon wikselje de sinne en in pear buien inoar ôf. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich, yn it Waadgebiet letter sels hurd. Mei 14 graden is it lang net sa waarm mear as de lêste dagen.

Snein kin der ek noch in bui falle, mar wy sille de sinne grif ek wol sjen. De noardwestewyn is matich en mei 11 graden is it noch wat kâlder.

Moandei bliuwt it drûch mei sa út en troch wat sinne. By in matige noardeastewyn wurdt it 12 graden.

Jan Brinksma