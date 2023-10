Waarpraatsje: Hjerst

DE JOUWER – Nei in strieminne freed mei in hiel skoft rein en in soad wyn, skommelet it waar yn it wykein ek hinne en wer. It wurdt wol mylder.

Sneon is de loft de measte tiid berûn mei kâns op in bui, mar de sinne kin sa út en troch ek efkes skine. Letter yn ‘e middei en jûn sil it wer reine. De sudewyn is matich, by de kust lâns krêftich. Mei 14 graden is it in stik mylder as de lêste dagen.

Snein feroaret der net in soad. Der kin in bui falle en wy sille de sinne net in soad sjen. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich. De temperatuer leit snein ek om de 14 graden hinne.

Moandei liket in kreaze dei te wurden mei sa út en troch sinne. It bliuwt, sa goed as, drûch en by in matige súdeastewyn is it mei 15 graden myld.

Jan Brinksma