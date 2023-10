Waarpraatsje: Gjin dei drûch

DE JOUWER – Nei in ritich wykein wie it moandei it grutste part fan ‘e dei hiel kreas waar, mar it waar sil dizze wike wer bot hinne en wer gean.

Moandeitenacht reint it in hiel skoft. By in matige westewyn wurdt it 8 graden.

Tiisdei falle der rûnom wat buien, mar de sinne lit him sa út en troch ek sjen. De súdweste-, letter noardewyn, is meast matich. De temperatuer leit om de 11 graden hinne.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it ek net drûch.

Jan Brinksma