Waarpraatsje: Freed buien

DE JOUWER – It wie yn Fryslân in hiel kreaze tongersdei. Sa moai sil it freed net wurde. Der falle dan buien en wy sjogge de sinne net in soad.

Tongersdeitenacht kin der in bui falle en op guon plakken is der ek wer kâns op damp. By in swakke easte- oant súdeastewyn wurdt it 7 graden.

Freed falle der rûnom yn de provinsje in pear buien. De wyn komt út it suden en is swak oant matich. It wurdt 11 graden.

Yn it wykein is it skier en it bliuwt op beide dagen net drûch.

Jan Brinksma