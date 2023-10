Waarpraatsje: Ek wolris kreas

DE JOUWER – It waar mei dan op it stuit bot hinne en wer gean, it is op syn tiid ek wolris better en moai mei sinneskyn.

Tiisdeitenacht reint it sa út en troch en by in matige sudewyn wurdt it 8 graden.

Woansdei kin der earst noch (sto)rein falle, mar geandewei wurdt it drûch, mei sa út en troch wat sinne. Letter yn ‘e middei kin it wer reine.

De wyn komt út it suden en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich en miskien wol efkes hurd. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Nei woansdei feroaret der noch neat oan it waar.

Jan Brinksma