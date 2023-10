Op It Nijs komme de lieten fan it Frysk Sjongfestival Liet 2023, dat okkerdeis holden is, nochris foarby. Foar wa’t de útstjoering mist hat of de optredens fannijs sjen wol. Dit liet einige op it fiifde plak: Dûnsje fan Volk!!

Oare ôfleveringen fan dizze rige binne hjirre te finen.