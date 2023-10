Utstalling en lêzing Joram Krol

De nije útstalling Joram Krol – Can I be me yn it Grinzer Museum is sûnt ôfrûne wykein te sjen. It giet om 116 rauwe portretten yn de typearjende swart-wytstyl fan de fotograaf Joram Krol. Op snein 12 novimber jout Krol in lêzing oer syn eksposysje.

By de Sunday Talk op 12 novimber fertelt Joram Krol oer it ta stân kommen fan syn útstalling. Hy giet yn op de minsken dy’t te sjen binne en hoe’t er se foar de kamera kriget. Hy dielt ek mear oer wa’t er as persoan is. De fotograaf makket der in ynteraktive lêzing fan dêr’t it publyk fragen by stelle kin. De lêzing is fan 14.00 oant 15.00 oere yn it Grinzer Museum. Mear ynformaasje en kaarten binne fia de webside fan it museum te krijen.

Oer Joram Krol – Can I be me

Joram Krol stiet bekend om syn yntinse persoanlike portretten. Yn totaal binne der 116 foto’s yn de útstalling te sjen, allegearre yn syn karakteristike styl: swart-wyt. Likernôch njoggen jier lyn krige er foar it earst in kamera yn ’e hannen. De fotograaf is autodidakt en ûntwikkele in krêftige eigen byldtaal, dêr’t er him by besiket te ferpleatsen yn de libbenswrâld fan de minsken dy’t foar syn kamera steane. De foto’s dy’t Krol makket, komme net út in foarôf betocht plan fuort. Hy wurket just yn folsleine frijheid.

Joram Krol – Can I be me is te sjen yn it Grinzer museum oant en mei snein 3 maart 2024 (fergees o/m 21 jannewaris 2024).

Sjoch op www.groningermuseum.nl foar mear ynformaasje.