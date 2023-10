Undersyksresidinsje Alban Karsten yn Keunsthûs SYB

Keunsthûs SYB hat sûnt 25 septimber oant en mei 7 novimber keunstner Alban Karsten te gast foar in ûndersyksresidinsje. Hy wurket dêr oan syn ûndersyk The Fences of Beetsterzwaag.

Al in jiermannich docht Alban Karsten ûndersyk nei de wûnderlike skiednis fan stekken, mei de besibbe skiednissen fan hynstehindernissen en hjoeddeiske rampeprevinsje. By SYB set de keunstner in folgjende stap yn dat ûndersyk, troch in foarm fan ferhalefertellen yn stekken te kreëarjen. Yn The Fences of Beetsterzwaag ûndersiket er de skiednis en betsjutting fan stekken yn dat doarp. Ien fan syn doelstellingen is it ûntwikkeljen fan in skulpturale foarm dêr’t streekferhalen, myten, doapsrabberijen, skiednis en leagens yn ferweven wurde ta in biddeltekken fan ferhalen. Dat binne ferhalen ‘op it stek’, sichtber makke as artikulaasjes fan syn artistyk ûndersyk. Dêrnjonken docht Karsten ûndersyk by it Frysk argyf yn Tresoar en slút er him oan by ferskate lokale ferieningen.

Oer de keunstner

Alban Karsten is in konseptueel keunstner dy’t opfieringen en skulptueren makket út in sterke nijsgjirrigens nei ‘de oar’ wei. Hy nûget geregeld profesjonals fan ferskillende fakgebieten út – lykas in sosjaal psycholooch, izersmeier en in hypnoterapeut – om mei harren oan syn projekten te wurkjen. Hy behelle syn bachelor oan Akademy Minerva yn Grins en syn master oan it Sandberg Ynstitút yn Amsterdam. Hy wennet en wurket yn Amsterdam en wie ien fan de oprjochters fan artysteprojektromte De Gym yn Grins. Mear ynformaasje is fia dizze link te finen.

Algemiene ynformaasje residinsje

Iepeningstiden: sneons en sneins fan 13.00 oant 17.00 oere;

Presintaasje: snein 5 novimber 2023.