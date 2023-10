Undermining hieltyd grutter probleem by boeren en túnkers

Undermining is in hieltyd grutter wurdend probleem by boeren en túnkers. LTO Noard kriget hieltyd mear sinjalen fan leden dy’t sizze dat se oansprutsen binne om leechsteande skuorren te ferhieren. LTO Noard lûkt dêrom oan ’e skille foar in feilich bûtengebiet. Yn desimber begjint in fertrouwenspersoan by de organisaasje by wa’t boeren en túnkers terjochte kinne as se lêst fan ûndermining hawwe.

It plattelân wurdt troch drugskriminelen as in walhalla sjoen. In protte romte, net folle tafersjoch en goedwillige agraryske ûndernimmers. Drugskriminelen sykje kontakt mei bedriuwen dy’t (leechsteande) skuorren hawwe. Dy wolle se hiere om foar opslach fan yllegale saken te brûken. “Dat is en wurdt in hieltyd grutter probleem. Boeren hawwe de sinjalen fan ûndermining nammentlik net altyd troch. Wannear giet it om in saaklik útstel en wannear is it yllegaal? Der lizze beskate ferantwurdlikheden by it ferhieren fan skuorren. Dy binne net altyd bekend. De fertrouwenspersoan by LTO Noard kin dêryn helpe”, fertelt Henk Hulshoff, regiobestjoerder by LTO Noard.

Leechsteande loadsen

Boeren en túnkers dy’t mei harren agraryske ûndernimming ophâlde, hawwe faak mei leechsteande skuorren en loadsen te krijen. Yn ’e takomst kinne dat noch tanimme, trochdat der grutte feroaringen yn it bûtengebiet geande binne. In oare bestimming fan dy skuorren sykje is faak lestich. LTO Noard docht in oprop oan oerheden om dêr passende oplossingen foar oan te rikken, sûnder dat de hjoeddeiske omjouwing skeind wurdt.

“Der moat ekonomyske aktiviteit bliuwe. As provinsjes gau oan oare bestimmingen meiwurkje, kinne skuorren ôfbrutsen of omboud wurde. Dêr wurdt fertutearzjen mei tefoaren kommen en krije kriminelen minder gelegenheid troch om dêr wat yllegaals te ûntwikkeljen”, seit Henk Hulshoff.

Fertrouwenspersoan

Troch de ynset fan in fertrouwenspersoan wol LTO Noard ynformaasje oer ûndermining mei syn leden diele. De fertrouwenspersoan is dêrby it earste leechdrompelige oansprekpunt by fragen en mooglik fertochte situaasjes. Hy of sy sil ynformaasje jûn wurde oer wat ûndermining is, hoe’t men it werkenne kin en wat der tsjin te dwaan is. Dêrnjonken sil de fertrouwenspersoan de ûndernimmer stypje troch middel fan it fieren fan petearen, it jaan fan ynsjoch en it oanrikken fan eventuele oplossingen. De aksjes dy’t ûndernommen wurde, binne altyd op inisjatyf fan de ûndernimmer.