In trein fol mei Europarlemintariêrs op wei nei Straatsburch is moandei by fersin nei Disneylân Parys riden. In wikselsteuring wie dêr nei alle gedachten de oarsaak fan.

Gewoanwei rydt de trein dy’t troch it Europeesk parlemint ôfhierd wurdt, alle moannen fan Brussel nei Straatsburch. By de lofthaven Charles de Gaulle by Parys wurdt altyd in ekstra stop makke, mar it stasjon Marne-la-Vallée Chessy by Disneylân wurdt dan net oandien.

“It foel my op dat de trein diskear net by Charles de Gaulle stilstie”, fertelt Europeesk parlemintslid Samira Rafaela (D66) oan de NOS. “Wy stiene mei in groepke parlemintsleden yn ’e restauraasjewein en in meiwurker fan de trein kaam deryn en sei yn it Frânsk dat we in ferkeard spoar te pakken hiene.”

Hinne en wer

De ûnferwachte stop by Disneylân Parys betsjutte dat de trein sa’n trije kertier letter as dat de bedoeling wie yn Straatsburch oankaam. Ferskillende parlemintariërs dy’t oan board sieten, hiene op X de gek mei de situaasje. Sa seit de Dútser Daniel Freund: “Wy binne gjin Mickey Mouse-parlemint”, in ferwizing nei de omskriuwing dy’t Margaret Thatcher foar it Europeesk Parlemint wolris brûkte. In oare persoan oan board seit tsjin Politico dat er “spitigernôch” net de trein út mocht om nei it ferdivedaasjepark te gean, mar dat er wol de populêre attraksje Space Mountain yn ’e fierte sjen koe.

Moanlikse ferhuzing

It Europeesk Parlemint ferhuzet ien kear yn ’e moanne nei Straatsburch dêr’t de plenêre gearkomsten holden wurde. It is in oerbliuwsel fan in ôfspraak dy’t yn 1952 makke waard dat yn ferskillende lannen oerlein wurdt. Yn it Europeesk Ferdrach fan 1992 is fêstlein dat op syn minst tolve fan de plenêre gearkomsten yn Straatsburch holden wurde moatte. Der is geregeld diskusje oer de moanlikse ferhuzing. Dy kostet jierliks tsientallen miljoenen euro’s. Net allinnich moatte de parlemintsleden en harren assistinten hinne en wer yn in spesjaal chartere trein, der moatte ek in protte kisten mei dossiers ferfierd wurde.

Frou Rafaela: “Dy grutte griene bakken moatte apart ferfierd wurde. It is gewoan in sirkus. It past net mear by de hjoeddeiske tiid mei de klimaatútdagingen dêr’t we no foar steane.” Dochs hat Frankryk al faker oanjûn net fan it gebrûk om yn Straatsburch gear te kommen, ôf te wollen. Foar frou Rafaela betsjutte de fertraging dat it oerlis letter begûn. It komt net faak foar dat der grutte fertraging is mei de trein, seit se. “Dit wie gewoan tige apart. Op ’e weromwei op tongersdei is wol faker fertraging, mar meastal net as de trein nei Straatsburch ta rydt.”

Frou Rafaela koe krekt as har kollega’s wol om de ûnferwachte stop by Disneylân laitsje. “Hja wiene letterlik it spoar bjuster.” Tafallich bestie ferdivedaasjegigant Disney moandei ek nochris hûndert jier, mar dat de trein by Disneylân ho hold, hie dêr neat mei te krijen.