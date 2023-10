Teare barok en Ierske tradysje

It Nederlands Blazers Ensemble (NBE) jout dizze moanne in rige konserten ûnder de namme ‘Purcell goes Celtic’. Dêr wurdt teare barokmuzyk yn fermongen mei muzyk út de Ierske tradysje.

Kin it 17-iuwske Britske sjeny Henry Purcell, komponist fan brekbere en teare barokmuzyk in kombinaasje mei de rûge Ierske celtic music feneare? It NBE tinkt fan wol en lit dat yn syn nije foarstelling Purcell goes Celtic hearre.

Mei Ierske gastmusisy en jonge talinten Robbie Walsh op Ierse tromme, sjonger Piaras Ó Lorcáin en Cian Smith op Ierske doedelsek siket it NBE de grinzen fan muzikale tradysjes op. Op unike wize wurde klanken en emoasjes mei-inoar ferbûn en klinkt de pracht fan Purcell yn de yntime, feestlike en ynformele sfear fan in Ierske pub. Fan 9 oant en mei 22 novimber is yn ûndersteande plakken in muzykprogramma te hearren en te sjen dat de siel djip rekket.



9 nov. – Amsterdam – Podium Mozaïek (voorpremière)

10 nov. – Wageningen – Junushoff

11 nov. – Dordrecht – Kunstmin

12 nov. – Bergen op Zoom – Theater De Maagd

14 nov. – Tilburg – Theaters Tilburg

15 nov. – Heerlen – Parkstad Limburg Theaters

16 nov. – Amsterdam – Muziekgebouw

17 nov. – Utrecht – Tivolivredenburg

18 nov. – Nijmegen – De Vereeniging

19 nov. – Haarlem – Phil

22 nov. – Den Haag – Amare