Staking Hollywood-akteurs noch net oer

De ûnderhannelingen yn Hollywood tusken it grutste akteursfakbûn en de ferdivedaasjebedriuwen binne útsteld. De bedriuwen binne by de petearen weirûn omdat neffens harren se it nijste útstel fan it fakbûn net út te fieren is. Dat betsjut dat der noch gjin ein oan de moannenlange staking fan akteurs yn de Feriene Steaten komt.

Beide partijen sieten sûnt it begjin fan dizze moanne wer om ’e tafel. De petearen geane tusken akteursfâkbûn SAG-AFTRA, dy’t sa’n 160.000 wurkjende minsken fertsjintwurdiget, en de ferdivedaasjebedriuwen. Dat binne studio’s, streamingtsjinsten en produksjebedriuwen, mei dêrûnder hiele grutten lykas Disney en Netflix.

Keunstmjittige yntelliginsje

De akteurs wolle in heger minimumlean en in bettere fergoeding foar produksjes dy’t by streamingtsjinsten te sjen binne. Hja easkje ek ôfspraken oer it brûken fan keunstmjittige yntelliginsje yn films en searjes. It akteursfakbûn kaam ferline wike mei nije útstellen, mar dy foelen net goed by de ferdivedaasjebedriuwen. Neffens de studio’s laat it plan fan it akteursfakbûn ta “in ûndraachlike ekonomyske lêst” fan 800 miljoen dollar yn it jier. It akteursfakbûn hat noch net reagearre.

Saturday Night Live

De staking fan de akteurs begûn op 14 july. In pear moanne earder hiene ek de skriptskriuwers it wurk dellein, sadat in protte Hollywoodproduksjes en telefyzjeprogramma’s stil kamen te lizzen. De ûnderhannelingen mei de skriuwers waarden ein septimber wer fuortset. Mei sukses, want noch gjin wike letter waard der wer wurke en ferline wike waard dúdlik dat de leden fan it skriuwersfakbûn efter it ûnderhannelingsresultaat steane. Dat de skriuwers wer oan it wurk binne, is goed nijs foar praatprogramma’s op ’e jûn, lykas Jimmy Kimmel Live! en Saturday Night Live, dy’t lange tiid stilleine.

De produksje fan in protte films en searjes moat noch efkes wachtsje, oant mei de akteurs ek in oerienkomst berikt is. Fanwegen de stakingen is de útrikking fan de Emmy Awards ferskood nei 15 jannewaris, fjouwer moanne letter as de bedoeling wie.