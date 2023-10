Skiednis fan Jirnsum sintraal yn lêzing Symen Schoustra

De Fryske Akademy bestiet 85 jier. It Genealogysk Wurkferbân fan ’e Fryske Akademy organisearret dêrom, yn ’e mande mei de Fryske Rie foar Heraldyk, in middei oer de skiednis fan it doarp Jirnsum.

Op sneon 28 oktober jout histoarikus Symen Schoustra yn kafee De 2 Gemeenten yn Jirnsum twa lêzingen: oer de namme Scarwier en de geografyske histoarje fan de gritenij Raerderhim, en oer it Jirnsumer suvelfabryk. Heraut Jelle Terluin fan de Fryske Rie foar Heraldyk sil oer de flagge en it wapen fan Jirnsum fertelle. It begjint om 13.30 oere, de tagong is fergees.

De earste lêzing fan Schoustra hat de titel ‘Geografyske syktocht nei Scarwier’. Meinert Formers Scarwier troude om 1540 hinne. Dat wie in iuw foar it begjin fan de earste offisjele pleatse-administraasje mei de nammen fan eigeners en brûkers (de Stimkohieren). Bekend is dat Scawier boer wie yn Raerd of omkriten, mar net op hokker pleats. Schoustra fertelt yn syn presintaasje oer it yn kaart bringen fan mooglike lokaasjes, it neirinnen fan de hypotezen, it puzeljen mei lytse stikjes ynformaasje en úteinlik it oanwizen fan it plak dêr’t Meinert Formers Scarwier boer wie. Dat ferhaal giet net sasear oer de genealogy, mar benammen oer de geografyske histoarje fan de gritenij Raerderhim.

De twadde lêzing giet oer de oprjochters fan it Jirnsumer suvelfabryk. It bûterfabryk fan Jirnsum waard oprjochte yn 1888 en it bysûndere is dat in ploechje boeren dat hielendal sels regele hat. Se wiene ek allegearre famylje faninoar. De lêzing fan Schoustra beslacht rûchwei de perioade fan de oprjochting oant en mei it 25-jierrich jubileum, mei in soad omtinken foar de famyljerelaasjes.

Oer Symen Schoustra

Symen A. Schoustra (1954) docht histoarysk ûndersyk nei de skiednis fan Jirnsum. Hy skriuwt artikels oer it doarp en ûnderhâldt de website www.irnsum.nl oer de histoarje fan Irnsum (no: Jirnsum). Op dit stuit wurket er oan in online geografyske database fan pleatsen yn it ‘Beneden Boorne Gebied’. Dizze saneamde ‘Lytse Greidhoeke’ is it klaaigebiet fan rûchwei Raerd oan Aldeboarn ta.

Yn it koart

Datum: sneon 28 oktober 2023

Plak: Kafee De 2 Gemeenten, Grousterdyk 1, 9011 WK, Jirnsum

Tiid: ynrin 13:00 oere, start 13.30 oere

Tagong: fergees

Mear ynformaasje

Fryske Akademy – Genealogysk Wurkferbân

Fryske Akademy – Fryske Rie foar de Heraldyk

Symen Schoustra: www.irnsum.nl