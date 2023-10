Provinsje ynvestearret fiif miljoen euro yn Arcadia

De provinsje Fryslân ynvestearret yn de perioade 2024-2028 fiif miljoen euro yn Arcadia. It kolleezje fan Deputearre Steaten fynt it wichtich dat – njonken de gemeente Ljouwert – ek oare Fryske gemeenten neier belutsen wurde by Arcadia. Ek finansjeel, sadat it in ferhaal fan en foar hiel Fryslân bliuwt.

Oant 2028 wurdt ien kear yn de trije jier in saneamd Arcadia-jier organisearre, in ynfolling fan de neilittenskip fan Ljouwert-Fryslân 2018. De earste edysje wie yn 2022, dy duorre hûndert dagen. Yn in Arcadia-jier, ek wol triënnale neamd, binne der troch hiel Fryslân withoefolle keunstprojekten, foarstellingen en festivals. Stichting LF 2028 organisearret de Arcadia-jierren, provinsje Fryslân en gemeente Ljouwert binne inisjatyfnimmers fan dy stichting.

Fan en foar hiel Fryslân

Kultuerdeputearre Sijbe Knol seit mei klam dat Arcadia der foar ús hiele provinsje is: “Mei dit projekt ynvestearje wy yn hiel Fryslân. Yn de gemeente Ljouwert fine wy al jierren in goede gearwurkingspartner, mar wy wolle ek dat oare Fryske gemeenten nauwer by Arcadia behelle wurde, ek finansjeel. Dêr leit ek in opdracht foar Arcadia om de oansluting Fryslân breed by gemeenten te sykjen.”

It tsjintwurdige kolleezje fan Deputearre Steaten set op in robúste kulturele ynfrastruktuer yn, en leit de fokus op de ynvestearring yn de Fryske kulturele ynstellingen. Arcadia as projekt hat him yn 2022 bewiisd mei de organisaasje fan twahûndert artistike projekten, fariearjend fan teäter, dûns, sang, fotografy, byldzjende keunst oant literatuer en poëzy. “Hjirmei jouwe wy Arcadia foar de kommende fiif jier finansjele wissichheid. Dêrnjonken is it in sinjaal nei gemeenten, Ryk en Europa dat de provinsje trochgiet mei it stypjen fan Arcadia, mar passend yn ús budzjetten,” seit deputearre Knol. “Yn dizze perioade ynvestearret it kolleezje 17,5 miljoen euro ynsidinteel yn kultuer, hast in tredde dêrfan giet nei Arcadia. De 12,5 miljoen euro dy’t oerbliuwt, is in ekstra ynvestearring boppe-op ús strukturele útjeften oan kultuer.”