Provinsje Fryslân rikt ‘Waarde-Ringen’ út oan fisker, boer en kok

Freerk Visserman, Folkert Botma en Ruben Schippers hawwe freedtemiddei in Waarde-Ring ûntfongen út hannen fan deputearre Femke Wiersma. De provinsje Fryslân sette de manlju yn it sintsje om’t se har aktyf ynsette om de relaasje tusken boeren en boargers te fersterkjen.

De trije Friezen krigen in Waarde-Ring (in spjelde en oarkonde) om ’t se harren elk op in eigen entûsjaste en passyfolle wize ynsette foar it fersterkjen fan de ferbining tusken boer/fisker en boarger. “Freerk, Folkert en Ruben meitsje Fryslân in stikje bewuster fan de wearde fan ús iten. Dêr heart waar-de-ring by!”, sa seit deputearre Femke Wiersma.

Fan boer oant board

Ruben Schippers is sjef-kok by Omke Jan; in ‘boergondysk’ moetingsplak yn Wâldsein. Schippers stiet ticht by de natuer. Hy brûkt lokale produkten en wurket ‘fan boer oant board’: itensiede mei produkten streekrjocht fan de boeren út de omjouwing.

Duorsum ielbehear

Freerk Visserman is de lêste beropsfisker fan Heech. Hy leveret in soad oan restauranten yn de regio en ferkeapet de rest sels streekrjocht oan de konsumint. Visserman docht oan fersprate fiskerij en is in foarstanner fan duorsum ielbehear. Hy stiet foar syn ambacht en fynt it wichtich om ferantwurde te fiskjen. Net de maksimale fangst mar de optimale fangst stiet foarop. Mei respekt foar de fisk en de Fryske natuer.

Biologyske gewaaksen

Folkert Botma set him yn om de grûn sûner te meitsjen en de alderlekkerste en streksume ierappels en grienten te produsearjen. Syn oertsjûging is dat it fergrutsjen fan bioferskaat essinsjeel is foar in better klimaat en sûnere gewaaksen. Dêrom kiest er hiel bewust foar in ferskaat oan biologyske gewaaksen. Hy dielt resepten en ferkeapet syn produkten fia de webshop op syn webside. Ek leveret er oan it UMCG en soarchynstellingen.

De Waarde-Ring is in inisjatyf fan de Dutch Food Week.