Provinsje en Fryske gemeenten wolle dúdlikens oer wenningbou yn de regio

Fryske bestjoerders freegje de minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering om him oan de makke ôfspraak yn de regionale wendeals te hâlden. Der is ôfpraat dat Fryske gemeenten in mienskiplike oanfraach dwaan kinne foar lytsere kearnen foar de Wenningbou-ympuls (WBI ). Yn in konsultaasje-omgong foar de oanpaste regeling liket dy ôfspraak net neikommen te wurden.

Op grûn fan de WBI stelt it Ryk middels beskikber om wenningbou flugger oan te pakken. It giet dan om oanfragen fan 200 wenningen of mear. Lytse projekten komme dus faak net yn oanmerking. Oanfragen út de regio, en dus ek Fryslân, foelen dêrtroch faak bûten de boat. Wethâlder Chris van Hes (De Fryske Marren), bestjoerlik lûker fan de Fryske oanfraach WBI: “Oanfragen fan 200 of mear wenningen binne by plattelânsgemeenten net realistysk. Wy wiene dêrom tige wiis mei de tasizzing fan de minister dat de regeling oanpast wurde soe, sadat wy in mienskiplike oanfraach foar it plattelân fan Fryslân yntsjinje kinne. De Fryske gemeenten hoopje dat de minister him oan syn wurd hâldt, sadat wy mei dy opdracht fierder kinne.”

Hantekening

Provinsje en gemeenten hawwe noed oft de regeling wol passend wurdt foar de mienskiplike oanfraach foar it plattelân fan Fryslân. Dêrom hawwe se by de konsultaasje fan de regeling in foarstel foar in oanpassing yn de tekst yntsjinne, sadat de oanfraach foar de doarpen yn Fryslân ek honorearre wurde kin. Deputearre Sijbe Knol freget him ôf wat de hantekening fan de minister wurdich is: “Yn april hawwe wy mei minister De Jonge de ôfspraak makke om de regeling better passend te meitsjen foar in Fryske oanfraach om fia dizze wei de wenningbou yn Fryslân ek te ferhastigjen. No wolle we yn Fryslân gauwer 4.000 wenten bouwe yn doarpen en kearnen, mar dan moat de minister wol leverje. Mei oare wurden: de minister is aktyf en wol hurder. Wy kinne dat biede, mar dan moat der wol bûter by de fisk.”

Regio fertsjinnet maatwurk

De deputearre freget de minister om him oan de ôfspraken te hâlden, want mei middels út de WBI kin in grut part fan de ôfsprutsen 17.500 wenningen yn Fryske (plattelâns)gemeenten realisearre wurde. “Der is mear yn Nederlân as de Rânestêd en grutte projekten. De regio en plattelânsgemeenten wolle ek flugger en dêroan meiwurkje. Jou ús dan wol de romte. Ek yn dizze regeling fan de WBI”, seit Knol.

Yn it Fryske bestjoersakkoart is ek mei klam omtinken foar de bou yn lytse kearnen. Dêr wurdt yn sein dat alle kearnen yn Fryslân de mooglikheid krije moatte om nei aard, skaal en karakter by te bouwen. De oanfraach fan Fryske gemeenten foar de WBI draacht dêroan by.