Op ’t heden binne yn de fêste kolleksje fan it Grinzer Museum in stikmannich foto’s fan fotograaf Erwin Olaf te sjen. Olaf ferstoar op 20 septimber 2023 yn ’e âldens fan 64 jier.

It Grinzer Museum is yn it besit fan in grut tal wurken fan Erwin Olaf. De eksposysje is in greep út dy kolleksje: alve foto’s út de searjes Blacks (1990), After Rodin (2016) en Chessmen (1987-1988).

Erwin Olaf debutearre yn de tachtiger jierren as sjoernalistyk fotograaf, mar spesjalisearre him al gau yn studiofotografy. Tema’s dy’t geregeld werom komme binne ûnder oaren: seksualiteit, fergonklikens en it ûnbetwingbere ferlet om mei humor en sarkasme it publyk te sjokkearjen.

Olaf is foar altyd oan it Grinzer Museum ferbûn. De searje Chessmen, dy’t yn 1987 en 1988 yn it Grinzer Museum te sjen wie, betsjutte syn ynternasjonale trochbraak. Yn 2003 hie it museum syn suksesfolle útstalling Silver, in oersjoch fan 25 jier wurk. Yn 2016 makke er foar it Grinzer Museum in rige foto’s fan it Nationaal Ballet, ynspirearre op de bylden fan Auguste Rodin.

“Ik soe it spitich fine as net besocht wurdt om nei myn dea te sjen oft ik dochs ta de ûnstjerliken hearre kin. Mar as dat net slagget, like goeie freonen.” – Erwin Olaf.