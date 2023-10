Prate oer bestjoersôfspraken Frysk: de reade line

Leden fan de Twadde keamer geane yn petear mei Fryske pommeranten. Sa witte se wat wichtich is foar de nije bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK). Dat dogge se yn fjouwer petearomgongen. De measte partijen hawwe in petearnotysje yntsjinne. Hjirûnder siket It Nijs dêr de reade tried yn op.

Kultuer, wittenskip en media: kulturele autonomy en kwalifikaasje meiwurkers

De teätermakker, de filmmakker en de wittenskipper sizze allegearre dat se romte nedich hawwe om harren wurk goed te dwaan. Dêr heart in goede ynfrastruktuer by. Sûnder de rest fan Nederlân te ferjitten soe der yn Fryslân in ekstra fokus op it Frysk lizze moatte. Dat betsjut bygelyks: aparte fûnsen en struktureel jild foar Fryske kultuer, wittenskip en media. Mar wol mei eigen sizzenskip fan de belutsenen sels.

Neist dy kulturele autonomy fynt de direkteur fan Omrop Fryslân it belangryk dat der tiid en jild yn in de oplieding fan meiwurkers stutsen wurdt. Dy moat ferbettere wurde troch better ûnderwiis foar Fryske sjoernalisten. Goed oplate nije minsken binne der hast net te krijen.

Rjochtspraak: spesjalisaasje en kwalifikaasje rjochters

De presidint fan de rjochtbank yn Noard-Nederlân fynt dat se it goed dogge. Hy sjocht foaral praktyske beheiningen, dêr’t er wol ôf wol. Dingtiid fynt dat it Frysk yn de rjochtspraak noch net goed ynfolle is. De tolk fynt himsels ûnderbetelle. De advokaat seit dat de oandacht oer it Frysk foaral útgiet nei it strafrjocht. By bestjoersrjocht en privaatrjocht is it neffens har like wichtich.

Baukje Kooi seit dêroer: ‘at in rjochter dy net begrypt, stiest ommers op achterstân’.

Oerienkomsten tusken de partijen binne dat in tolk eins net nedich hoecht te wêzen. It euvel is dat de rjochter it Frysk net ferstiet. Alle Fryske rjochtspraak yn Ljouwert belizze soe in soad fertuten dwaan. Dat hat sels de rjochter ferstien.

Underwiis: yntinsivearje Taalplan 2030 en fersterkje de trochgeande learline

De partijen yn it ûnderwiis fine allegearre dat der mei it Taalplan 2030 goede stappen set wurde. Lykwols binne der twivels oft de ambysjes wol te berikken binne. It Frysk hat as learfak in imagoprobleem. De oerheid stelt him te frijbliuwend op nei de koepels fan skoallen as it om it Frysk giet. Der binne te min learkrêften mei de goede kwalifikaasjes.

De stjoering en regy op de trochgeande learline is net goed. Dêr stiet de trochgeande learline troch ûnder druk. Dat giet al mis by de pjutte-opfang. De oerheid moat mear it stjoer yn hannen nimme en him better bewust wêze fan regionale taalferskillen.

Bestjoer: soarchplicht fan it Ryk en twatalige mienskip

De Fryske Deputearre Steaten binne opmerklik skerp yn wat se fan de Twadde Keamer wolle: Fryslân moat folslein twatallich wurde. De Fryske literatuer en ús ymmateriële erfgoed freegje om in sterke lanlike en aktive soarchplicht. It Ryk moat mear ambysje toane en soargje dat it Frysk in lykweardige posysje oan it Nederlânsk kriget. Dat is net ûnmooglik. Yn oare Europeeske regio’s kin dat ek. It Steatekomitee Frysk sit op deselde line.

De Ried fan Europa konstatearret dat it wol aardich giet mei it Frysk yn it bestjoerlik en it ekonomysk libben. Dochs kin it better. Dêr leit ek in rol foar provinsje en gemeenten: dy moatte soargje foar bettere geografyske buorden. By de oanbesteging yn de soarch en it iepenbier ferfier moatte se easken stelle oan it brûken fan it Frysk.