Pier Bergsma: Fryslân moat sels mear dwaan

Kollum

Te folle Friezen ferwachtsje in oplossing yn Den Haag foar de delgong fan it Frysk. It soe better wêze en doch yn de eigen provinsje ris wat al jierren mooglik is.

Tongersdei 12 oktober reizgen 16 taalspesjalisten ôf nei Den Haag om wiidweidich mei de Twadde Keamer oer de takomst fan it Frysk te praten. De Leeuwarder Courant hie der op 9 oktober in artikel oer: “Mear wurk fan it Frysk meitsje mei in minor”. Unbedoeld makke dat ynformative artikel fan Rixt Oenema dúdlik wat ien fan de grutste problemen is foar de takomst fan it Frysk: it artikel wie skreaun yn it Nederlânsk, want hja woe safolle mooglik minsken berikke. Der binne te folle ynwenners fan ús provinsje dy’t it Frysk net lêze kinne.

De provinsje set dêrom al jierren yn op better Frysk taalûnderwiis. Ik haw der wurdearring foar. Dy wurdearring jildt ek Omrop Fryslân. Oan Houkje Rypstra sil it net lizze. Har pleit foar in minor Frysk sil hooplik wat opsmite foar de Fryske sjoernalistyk.

Al jierren reizgje Friezen ôf nei Den Haag. Se kinne foar de safolste kear de Twadde Keamer wol oan ’e kop seure, mar it soe better wêze en sjoch ek ris nei it hâlden en kearen yn de eigen provinsje.

Oeral yn Europa giet it min mei lytse talen. Wol it Frysk oerlibje, dan is der folle mear nedich as no. De oplossing leit net yn Den Haag, mar foar it grutste part yn de eigen provinsje by de eigen minsken. Oan materiaal en ideeën gjin brek. De Afûk docht op dat mêd genôch.

Salang’t it Frysk yn it deistich libben net better sichtber wurdt en de gebrûkswearde sa lyts is as no, sjocht it der foar de takomst net goed út. In taal oerlibbet net troch praten en ferstean allinne. Op de lange doer oerlibbet in taal benammen troch gebrûkswearde.

It kin ek oars. Sjoch de skermen fan Arriva

Op dat mêd sjitte de Fryske oerheden gâns tekoart. De gemeenten en de provinsje soene folle mear ynsette moatte op sichtberens, benammen yn skriftlik taalgebrûk. Dat net allinne by harren eigen organisaasjes, mar se soenen ek oare organisaasjes en bedriuwen stimulearje moatte om it Frysk te brûken, want wêrom safolle jild oan it ûnderwiis yn it Frysk útjaan as it nearne te sjen is? Prate en ferstean geane ek sa wol.

Nije wike sneontemoarn organisearret DINGtiid in gearkomste oer it brûken fan it Frysk yn de rjochtseal. It sil my benije wat it gerjochtsgebou yn Ljouwert dien hat mei de advizen fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dy hat in pear jier lyn brieven skreaun en twa kear in petear hân oer it brûken fan it Frysk en de sichtberens fan it Frysk yn it gebou. It heucht my dat ik mei de hear Zom, in kommunikaasjemeiwurker, troch it gebou west haw om te oerlizzen wat oanpast wurde koe. As ik it goed begrepen haw, moast der dêrnei earst in “nulmeting” komme. Mei oare wurden: “Sûnder konthingjen sil it net oplost wurde.” Ik bin der nije wike by, ik hâld jimme op ’e hichte.

It kin ek oars. Op treinstasjon Arriva yn Hurdegaryp kinne de minsken in kaartsje yn it Dútsk, Frânsk, Ingelsk, Nederlânsk en ek yn it Frysk keapje. In moai foarbyld om de taal sichtber te meitsjen.

Dit artikel stie yn ferkoarte foarm op de opinyside fan de Ljouwerter op tongersdei 12 oktober.