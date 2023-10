Nominaasjes Noorderkroon Awards 2023 bekend

Lykas wenst wurde by it Noardlik Filmfestival de Noorderkroon awards útrikt. Yn sân kategoryen, allegearre mei trije kânshawwers, tingje noardlike makkers mei nei in ûnderskieding. De útrikkingen binne op de lêste dei fan it festival, dat dit jier fan 8 oant en mei 12 novimber yn Ljouwert holden wurdt.

De sjuery bestiet út Fredau Buwalda (hja wie tsien jier lang programmeur by it NFF), filmprodusint Iekje Smit (behelle by Filmferiening Grins en FilmPact) en Rinskje Raap, filmprodusint fan ûnder mear de jeugdfilm Strijder. Hja beoardielje de ynstjoeringen op kwaliteit, orizjinaliteit, aktualiteit en kreativiteit. De útrikkingen op sneintejûn binne fan 19.00 oere ôf tagonklik foar publyk.

De Noarderkroan, en de byhearrende priisútrikking, is it ûnderdiel fan it filmfestival dat filmmakkers út de noardlike regio yn ’e skynwerpers set. “Yn ’e ôfrûne jierren hawwe wy hieltyd in seleksje toane mocht fan it bêste dat Noard-Nederlân op it mêd fan film te bieden hat”, seit programmeur Loes Brinkman. “Dit jier hawwe wy ek wer in tige ferskaat en foaral kwalitatyf sterk oanbod fan films út de trije de noardlike provinsjes.”

Alle nominearre ynstjoeringen binne te sjen op it filmfestival. It programma is fan 13 oktober ôf te finen op www.noordelijkfilmfestival.nl.

De nominaasjes:

Bêste spylfilm

Grenzeloos Verraad – Thomas Nauw & Dennis Bots

Kiddo – Zara Dwinger

Zomervacht – Joren Molter

Bêste dokumintêre

Bolta Zathe – Hannah Swart

Het leven is niet kort genoeg – Joey Benistant

Joram Krol: Quid Pro Quo – Igor de Boer

Bêste koarte fiksje

De Aardappeleters – Demian van der Wekken

Lights – Pepijn Tebrunsvelt

Vanmiddag zal het regenen – Fabian Claes Coppoolse Jansen

Bêste koarte dokumintêre

Warffum Danst! – Ingrid Oyevaar

Over het Wildrooster – Okki Poortvliet

Van de Straat – Rianne Aalbers

Bêste studintefilm

King Ridwan – Sammy Shefa Idris

Kon Minder – Fleur Nonnekes

Silent Waters – Brent Bosker

Bêste amateurfilm

Cineast – Joran de Jonge

Skuld – Solveig Onken

Vete – Rieuwert Huisman

Grutste jong talint

Brent Bosker – Silent Waters

Igor de Boer – Joram Krol: Quid Pro Quo

Sammy Shefa Idris – King Ridwan