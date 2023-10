Noch seis bedriuwen meitsje gading nei Undernimmerspriis Súdwest-Fryslân 2023

Altis, EFKO beton, Groencentrum Witmarsum, Haarsma Groep, KM Yachtbuilders en Schoonmaakbedrijf Van Dijk & De Boer binne nominearre foar de ‘Ferkiezing Undernimming fan Súdwest-Fryslân 2023’. De winner wurdt by it Undernimmersevenemint fan it jier op 28 novimber bekend makke.



De sjuery keas de seis bedriuwen út de fjirtjin bedriuwen dy’t noch foar de titel yn ’e race wiene. De fjirtjin bedriuwen hawwe besite hân fan de sektorspesjalisten fan YnBusiness, dy’t de bedriuwen befrege hawwe op de tema’s ûndernimmerskip, bedriuwsfiering, finansjeel, duorsumens en ynnovaasje en hat by de sjuery ferslach útbrocht.

Sjuerfoarsitter Dennis Carton: “Wy hawwe te krijen mei in sterk dielnimmersfjild. It wie dan ek dreech om ta in list fan seis te kommen. Mar wy binne ta in moaie, brede top seis fan bedriuwen kommen dy’t elk ynfloed hawwe. Al dy bedriuwen hawwe duorsumens en ynnovaasje heech yn it findel.” Neist Dennis Carton bestiet de sjuery fan de ferkiezing út: Wytze Rijke, Josien Andringa, Petra Boorsma en Rein Brandsma. Rein Brandsma wûn mei syn bedriuw Brandsma Digitaal Meten (BDM) yn 2021 de ferkiezing. De sjuery sil op 17 en 19 oktober by de seis nominearre bedriuwen sjen en kiest dêrnei de trije finalisten.

De Undernimmerspriis

De Undernimmerspriis wurdt om it oare jier yn gearwurking mei de Undernimmersfederaasje útrikt. De gemeente jout op dy wize graach ekstra omtinken oan bedriuwen dy’t har boppemjitte foar wichtige, maatskiplike tema’s ynsette. Boppedat binne dy bedriuwen in ynspiraasje foar oare bedriuwen en ûndernimmers.

Finale ferkiezing

De finale fan de ‘Ferkiezing Undernimming fan Súdwest-Fryslân 2023’ is by it Grutte Undernimmersevenemint yn Teater Snits op 28 novimber. Dat evenemint wurdt foar ûndernimmers yn ’e gemeente it hichtepunt fan it jier as it om Netwurkjen en moetsjen giet. Fan zzp’er oant mkb-eigener en fan ynternasjonaal pionier oant startende ûndernimmer, elkenien is fan herten wolkom. Undernimmers kinne har fergees oanmelde foar it evenemint fia dizze link.