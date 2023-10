Nije dichtbondel fan Elske Kampen: ‘Net fiksearre hûs’

Net fiksearre hûs is de sechsde poëzybondel fan Elske Kampen. Hja ropt dêr in wrâld yn op dy’t leit tusken de werklikheid fan in ienfâldich Ru-skaaltsje yn Museum Prinsessehof en de ûnwerklike thúskomst fan ien dy’t net bestie. Dichtsje is foar Elske Kampen in foarm fan oarderjen en harmony skeppen. De twang fan de fersfoarm twingt har om ta de essinsje te kommen.

Ik kleurje dy in houtskoalswarte rok

Heech by it liif oplutsen hâldt dy wyt fan

himd, fan hûd teplak. Waskguod strui ik

as suggestje om dy hinne.

Behindige beam, dûnser mei bruised

knees. Dit lichem dat foar dy ornearre is.

De linkerearm wol fierder, wiist omheech.

rjochts bliuwt in kromming foar it boarst.

Wolst learzens ha, in kleed ploaid op

it gers. Fleanmasine foar sulversneden yn

blau. In túnstoel, kessen, kat. Skets fan

it hûs achter dy noch net fiksearre.

Myn hân krijt dy net helder. Tichtby

en dochs ûnskerp in rûge feech it antlit.

Mei earnstige mûle, eagen boaiemleas

moatst dysels skielk blynseach treaste.

Boekgegevens Net fiksearre hûs

Auteur: Elske Kampen | Utfiering: papieren omkaft | ISBN: 978 949 3318090 | Tal siden: 85 | Ferkeappriis: € 17,50 | websjop.afuk.frl