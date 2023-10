Nederlân sport hieltyd mear: dit binne de sportyfste gemeenten fan Nederlân

It wurdt hieltyd populêrder om te sporten. Nei in djiptepunt yn ’e koroanajierren sporte no goed seis op de tsien Nederlanners op syn minst ien kear yn ’e wike. It brûken fan digitaal ark by it sporten groeit dêrby flink. Fan alle Nederlanners binne de ynwenners fan de gemeente Wageningen it sportyfst. Dat docht bliken út resint ûndersyk fan FBTO nei de sportiviteit fan Nederlanners.

Goed 60% fan de Nederlanners sport op syn minst ien kear wyks. Nei in djiptepunt yn 2021 (54%) sporte se alle jierren mear. It prekoroananivo fan 2019 (66,5%) wurdt noch net helle. It brûken fan digitaal ark by it sporten, lykas apps, stappetellers en fideo’s, is de lêste jierren tige populêr wurden.

Mear gebrûk fan apps en fideo’s

Apps, stappetellers en filmkes wurde ûnder sporters hieltyd populêrder om foarútgong te mjitten, troch te learen of om aktiviteiten by te hâlden. 63% fan alle sporters brûkt digitaal ark om de progresje te mjitten. Yn 2016 wie dat noch 39%. Foaral de doersporters (hurdfytsers, hurdrinners en kuierders) binne digitaal aktyf, 83% fan harren makket gebrûk fan ien of mear apps.

Wageningen is de sportyfste gemeente fan Nederlân

Lanlik besjoen blykt Wageningen de sportyfste gemeente te wêzen. Dy falt op troch it hege tal ynwenners dat alle wiken op syn minst ien kear sport (64%). Fierder is der in romme kar oan sportklups en hawwe in protte ynwenners dêr in lidmaatskip. Boppedat skoart Wageningen mear as yn trochsneed op it mêd fan fytsen.

Dit is de top fiif fan de sportyfste gemeenten fan Nederlân:

Wageningen (Gelderlân) Oegstgeest (Súd-Hollân) Heemstede (Noard-Hollân) Grins (Grinslân) Oldenzaal (Oerisel)

De ynwenners fan it Limburchske Kerkrade skoare it leechst op sportyf mêd. Dêr sporte relatyf mar in pear ynwenners op syn minst ien kear yn ’e wike (39%). Yn dy gemeente wurdt relatyf ek net folle fytst.

Dit binne de sportyfste gemeenten yn Fryslân

It Hearrenfean is de sportyfste gemeente fan Fryslân. Neffens de oare gemeenten yn ’e provinsje wenje der in protte ynwenners dy’t op syn minst ien kear yn ’e wike sporte. Der is ek in rom oanbod oan sportklups én in protte ynwenners hawwe in sportabonnemint.

De top fiif fan sportyfste gemeenten yn ’e provinsje Fryslân is:

It Hearrenfean Súdwest-Fryslân De Fryske Marren Smellingerlân Ljouwert

Noardeast-Fryslân komt fan alle Fryske gemeenten as minst sportyf út de bus: dêr is noch wat yn te heljen.

Mear ynformaasje oer it ûndersyk is te lêzen op: www.fbto.nl/verzekeringen/berichten/sportiefste-gemeente-van-nederland.