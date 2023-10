Nasjonaal Salarisûndersyk: Yn Fryslân fertsjinje manlju ‘mar’ 3% mear as froulju

Grutte ferskillen yn leankleau de provinsje

Yn Fryslân bestiet der anno 2023 noch hieltyd in leankleau tusken manlju en froulju. It salaris fan manlju leit hjir yn trochsneed sa’n 3% heger as dat fan harren froulike kollega’s mei krekt itselde wurk. Dat docht bliken út it Nasjonaal Salarisûndersyk ûnder goed 23.000 wurkjende minsken, útfierd troch Intermediair en Nyenrode Business Unversiteit.

Hoewol’t manlju noch hieltyd mear betelle krije, docht Fryslân it neffens de oare provinsjes goed. De trochsneed leankleau yn Nederlân is nammentlik 7,4%. Yn buorprovinsje Drinte krije manlju sels 8,5% mear betelle as froulju dy’t in ferlykbere funksje, oplieding en wurkûnderfining hawwe. De trije provinsjes mei de heechste salariskleau binne:

Drinte – 8,5% ferskil

Oerisel – 8,3% ferskil

Noard-Brabân – 7,6% ferskil

It ferskil yn beleanning foar itselde wurk kin ferskillende oarsaken hawwe. Jaap van Muijen, ûndersiker by Nyenrode en ferbûn oan it ûndersyk fan Intermediair, seit dêroer: “Manlju ûnderhannelje faker oer harren lean as froulju. Dy krije ek faker in boanus. Opfallend is dat fan de wurkjende froulju 53% net wit oft der in boanus jûn wurdt, foar ‘mar’ 36% fan de manlju oer.

Froulju krije faker in 13e moanne, manlju faker in tankpas

Yn dit ûndersyk komme ek oare nijsgjirrige ferskillen nei foaren. Manlju meitsje bygelyks trije kear sa faak as froulju gebrûk fan in ‘auto fan de saak’ en in byhearrende tankpas. Manlju profitearje ek faker fan winstdieling en fergoeding by ferhuzing, nammentlik twa kear sa faak. Unkostefergoeding en oerwurkfergoeding wurde oardel kear sa faak oan manlike wurknimmers útkeard.

“Froulju krije dêrfoaroer faker as manlju in trettjinde moanne. Dy ferskillen binne te ferklearjen trochdat manlju relatyf faker yn de winstmeitsjende sektor wurkje as froulju”, ljochtet Jaap van Muijen ta.

Alle provinsjale ferskillen en mear útslaggen fan it ûndersyk binne hjir te finen.