NASA toant grús fan planetoïde Bennu

Romtefeartorganisaasje NASA hat bylden toand fan meunsters fan planetoïde Bennu. De stikjes grús út de romte kamen foarige moanne mei in kapsule fan NASA op ierde oan. De ûntbleating wie yn de Johnson Space Center yn Houston yn ’e Feriene Steaten.

It is de grutste samling bûtenierdsk grús dy’t ea nei de ierde brocht is. De operaasje fan ferline moanne wie dan ek gjin maklike. Mei in kegelfoarmich apparaat dat op in lytse, fleanende skûtel liek, kamen de stikjes fan de planetoïde op 24 septimber yn de Feriene Steaten oan. De kapsule, fêstplakt oan romtesonde Osiris Rex, wie sûnt 2020 ûnderweis en hat goed in miljard kilometer ôflein. It grús kin helpe by it ûndersyk nei it ûntstean fan libben op ierde, sizze de wittenskippers dy’t it analisearje. Sy litte witte dat it it grutste koalstofrike meunster fan in planetoïde is dat ea nei de ierde brocht is.

Wittenskippers ferwachtsje dat der op syn minst in kopke fol grús yn ’e kapsule sit. De krekte hoemannichte is noch net bekend, om’t it haadfak fan de kapsule noch net iepene is. Mei de stof fan planetoïde Bennu kin mear ûndersyk nei ús sinnestelsel dien wurde.