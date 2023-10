Muzyk fan Bauke Beert Keizer en keunst fan PK van der Zee yn De Wier, Koarnjum

Yn de nije edysje fan ‘Helden fan Hjir’ sil sjonger-gitarist-pianist Bauke Beert Keizer in solokonsert fersoargje yn it yntime húskeamerteäter De Wier yn Koarnjum.

Neist syn wurk as learaar basisûnderwiis, toanielspiler en foarsitter fan in protte ferieningen is Bauke Beert Keizer in grut muzykleafhawwer. Hy spilet in protte solo, mar is ek boechbyld en sjonger fan de Ljouwerter band Keizer & DeLaPorte. Dy groep hat yn 2022 it trijetalige album Echte Mannen! útbrocht. Fansels sille op de jûn ek lietsjes fan dat album te hearren wêze.

In ekstraatsje oangeande it konsert: de broer fan de muzikant is Peter Klaas van der Zee fan Ljouwert. Hy is keunstner ûnder de artystenamme PK van der Zee en skilderet û.o. portretten ûnder de neamer strjitkeunst, stripkeunst en popart. Sterk ynspirearre troch films, filmmuzyk, tekenfilms en strips. In stikmannich fan syn wurken sille as miny-ekspo te besjen wêze yn De Wier mei in opmerklike beljochting.

Nigethawwers binne fan herten wolkom, mar moatte har wol yn it foar oanmelde op telefoannûmer 06 – 54763154 of fia bobdeboer@pinupsanddowns.com.

Sneontejûn 28 oktober 2023 yn De Wier, De Wier 5, 9056 PM Koarnjum. Oanfang is om 20.00 oere, de doar is iepen om 19.30 oere. De tagong is fergees.