Melissa Pander op Liet 2023

Op It Nijs komme de lieten fan it Fryske Sjongfestival Liet 2023 nochris foarby. Foar wa’t de útstjoering okkerdeis mist hat of de optredens fannijs besjen wol. By einbeslút is hjir de winneres fan it festival: Melissa Pander. Hja sjongt Foarby.

Foarby giet oer it stuit dat se har feint moete, sa ferdútste Melissa: “it gefoel datst wolst dat dat momint noait mear oer giet”. It is in klearklinkend leafdesliet. Neist dat Melissa mei har band yn 2024 nei Liet International ta mei, sil hja Fryslân fertsjintwurdigje op it earste Regio Songfestival yn Utert op 4 novimber.

Dit is it beslút fan dizze koarte rige. Eardere ôfleveringen binne hjirre te finen.