Melissa Pander winner fan Frysk Sjongfestival Liet 2023

Melissa Pander hat ôfrûne tongersdei it Frysktalige sjongfestival Liet wûn. Fan de acht finalisten krige de band fan Melissa de measte punten fan de fak- en de publyksjuery. Deun van Seun wûn de Gryt van Duinen-tekstpriis.

It nûmer dêr’t Melissa de finale mei wûn, hjit Foarby. “Foarby giet oer it momint dat se har freon moete,” sei Melissa, “it gefoel datst wolst dat dat momint noait mear oer giet”. In leafdesliet pur sang.

Op it twadde plak einige Grymtosk mei Mei myn maten yn ’e hel, en tredde waard Deun van Seun mei Een lied waarut bliekt dat suwel meens as dier graach naar Dokkum riedt, toch?!

De tekstpriis foar de bêste tekst gie nei Deun van Seun mei earder neamd liet. Mei de tekstpriis wol de organisaasje it skriuwen fan Frysktalige muzyk stimulearje. Kultuerdeputearre Sybe Knol rikte de priis digitaal út. “It is in leuk, fris, orizjineel en grappich nûmer.” “Dat de tekst in ferhaal fertelt, is it bewûnderjen wurdich”, seit de sjuery.

De finale fan Liet yn it Ljouwerter poppoadium Neushoorn sette útein mei in medley fan winnende lieten troch Janneke Brakels mei de Liet Spesjaal begeliedingsband. It wie in daverjende iepening fan in geweldige muzykjûn. En it publyk krige in ferskaat oan muzyk te hearren.

Njonken de acht finalisten wiene der optredens fan SjONGwinner Dani Jellesma mei it nûmer Wa ek mar en song Janneke Brakels nochris mei har begeliedingsband.

De folsleine útslach fan Liet 2023: